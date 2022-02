Badeanzug FOTO: Stefan Sauer Panorama Zeitreise mit Badeanzügen Von dpa | 21.02.2022, 13:14 Uhr | Update vor 12 Std.

Pack die Badesachen ein! Das sagten die Menschen früher und das sagen sie auch heute noch, wenn es zum Beispiel an den See oder ans Meer geht. Allerdings haben sich die Badesachen mit der Zeit verändert. Badeanzüge bestanden zum Beispiel früher aus viel mehr Stoff. Und auch bei der Bademode gibt es Trends. So ist sie mal einfarbig, mal bunt gemustert oder hat einen speziellen Schnitt.