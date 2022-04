ARCHIV - Akteure in Ritter-Optik reiten bei dem Ritterturnier auf Pferden an den Zuschauern vorbei. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild FOTO: Moritz Frankenberg Fest Zeitreise ins Mittelalter: Ritterfestspiele in Bad Bentheim Von dpa | 30.04.2022, 12:25 Uhr

Im Schlosspark von Bad Bentheim ist an diesem Wochenende eine Zeitreise ins Mittelalter möglich. Zu den Ritterfestspielen in der Grafschaft Bentheim erwarten die Veranstalter rund 15.000 Besucherinnen und Besucher, wie ein Sprecher am Samstag sagte. Als Höhepunkte gelten die Ritterturniere, bei denen sich Ritter auf edlen Pferden Duelle liefern. Zudem präsentieren Minnesänger, Feuerspucker, Axtwerfer und Handwerker auf einem großen Mittelaltermarkt ihre Künste und Waren.