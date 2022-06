In diesen Wintertagen ist es in der 276 Einwohner zählenden Gemeinde Putgarten am Kap ruhiger als sonst. Blumen und Grablichter am Steiluferabgang zeugen vom Grund dafür – genau wie das Meer: Diese dunklen Tage, an denen Küstennebel, der bedeckte Himmel und die Ostsee in der Ferne zur grauen Suppe verschwimmen, hellt das Wasser zwar in Ufernähe durch sein gleichsam charakteristisches wie faszinierendes weißes Leuchten auf.