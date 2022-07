andi Osnabrück/Oslo. Es ist vorbei. „Wir sind zufrieden damit, wie es gelaufen ist, aber auch froh, dass wir fertig sind“, sagte Staatsanwalt Svein Holden nur wenige Minuten nach dem Ende des Breivik-Prozesses in der letzten von unzähligen Pressekonferenzen. Seine Kollegin In ga Bejer Engh, deren Souveränität die Beobachter in den vergangenen Monaten immer wieder beeindruckt hatte , ließ einen kurzen Moment das rein professionelle Auftreten beiseite. Auf die Frage eines Journalisten, was sie am meisten in Erinnerung behalten würde, sagte sie nur drei Worte: „All das Leiden.“ Dann schwieg sie, als ob sie dem nichts mehr hinzufügen könnte.

Anders Behring Breivik hatte vor gut elf Monaten mit seinen Taten in Oslo und auf Utøya dem ganzen Land seinen Stempel aufgedrückt. Das Leiden der Opfer und Hinterbliebenen war auch am letzten Verhandlungstag noch einmal Thema.

Eine Mutter sprach im Gerichtssaal über den Schock, den sie bei der Nachricht vom Tod ihrer Tochter erlitten habe. Sie berichtete von ihrer Trauer, als sie das Zimmer ihrer Tochter aufräumte und das erste Weihnachtsfest ohne sie begehen musste. Für sie sei es jedoch wichtig gewesen, Breivik in einer Situation zu erleben, in der er niemanden mehr verletzen könne. „Ich habe keine Angst vor diesem Mann“, sagte sie. „Ich habe mich entschieden, ins Gericht zu kommen.“ Sie habe das Gefühl, das ihrer Tochter schuldig zu sein. Ein Mädchen erzählte von dem unermesslichen Verlust, den der Tod ihrer großen Schwester für sie bedeute. Dass sie sie, die Breivik auf Utöya erschoss, gebraucht hätte in der Zeit der Trauer.

Aber auch der Attentäter selbst hatte noch einmal das Wort: In einem einstündigen Schlusswort, das, wie Bejer Engh später betonte, jedem Angeklagten in einem norwegischen Strafprozess zusteht, wiederholte Breivik seine Aussage, er habe Norwegen mit seiner Tat „als vorbeugende Maßnahme vor der Islamisierung schützen“ wollen. Den Überlebenden und Opfern hatten die Zuschauer im Gerichtssaal an diesem Tag in solidarischer Geste applaudiert, den Angeklagten lachten sie nun aus.

Breiviks Anwalt Geir Lippestad forderte zum Abschluss seines Plädoyers die geringstmögliche Haftstrafe für Breivik, wurde von diesem aber korrigiert. Lippestad erklärte daraufhin, die Verteidigung fordere einen Freispruch oder ein mildes Urteil, wolle aber vor allem, dass das Gericht ihren Mandanten für zurechnungsfähig erkläre. Bei der Pressekonferenz, die der Sender NRK im Internet übertrug, betonte Lippestad, dass es sein Job sei, im Sinne des Angeklagten zu argumentieren. Den Freispruch zu fordern sei weniger schlimm gewesen, als die grausamen Folgen der Taten vor Gericht zu erleben.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Vortag beantragt, den Angeklagten in die Psychiatrie einzuweisen, auch wenn ein Restzweifel in der Frage der Zurechnungsfähigkeit bestehe. Das Urteil fällt am 24. August – gut einen Monat nach dem Jahrestag der Anschläge. (Mit dapd und dpa)