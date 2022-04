Allen voran Arbian Zefaj, der als Dritter bei den deutschen U-21-Meisterschaften in Köln strahlte. In der Elite-Klasse der Männer bis 56 Kilogramm hatte der Holzhauser auf Landesebene kampflos das DM-Ticket erhalten, da sein Gegner wegen Krankheit nicht antrat. Bei der DM siegte Arbian in der Vorrunde überlegen und unterlag im Halbfinale erst dem späteren Meister.

Sein Vereinskollege Eduard Brumm sicherte sich den Landestitel bei den Männern der A-Klasse bis 64 Kilogramm eindeutig, während Artur Riedel sich über Silber in der Männer-B-Klasse im Halbweltergewicht freute.