Natalia Klitschko FOTO: Jonas Walzberg Friedensaktion Zahlreiche Bands bei „Sound of Peace“ in Berlin Von dpa | 18.03.2022, 19:14 Uhr | Update vor 59 Min.

Am Sonntag steigt am Brandenburger Tor eine musikalische Friedensdemo gegen den Krieg in der Ukraine. Auch Natalia Klitschko, die Frau des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, ist dabei.