Unfälle Zahl der Toten nach Lawinenunglück in Tibet steigt auf 28 Von dpa | 21.01.2023, 11:01 Uhr

Die Such- und Rettungsarbeiten sind am Freitagnachmittag beendet worden. 28 Menschen sollen dem Lawinenabgang in Tibet zum Opfer gefallen sein.