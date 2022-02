Tote durch Regen und Erdrutsche bei Rio de Janeiro FOTO: SILVIA IZQUIERDO Katastrophen Zahl der Toten bei Erdrutschen nahe Rio steigt auf 137 Von dpa | 19.02.2022, 16:44 Uhr | Update vor 8 Std.

Das Wetter in Petrópolis ist unbeständig, was die Bergungsarbeiten erschwert. Nach Erdrutschen und Überschwemmungen steigt die Zahl der Todesopfer weiter an.