Zahl der Toten auf sechs gestiegen Auch Paar aus Ibbenbüren unter Vermissten nach Schiffsunglück Von dpa | 16.01.2012, 12:57 Uhr

Nach dem Schiffsunglück in Italien werden auch zwei Menschen aus Nordrhein-Westfalen vermisst. Der Sohn des Ehepaars aus dem münsterländischen Ibbenbüren habe sich am Wochenende bei der Polizei gemeldet, sagte ein Behördensprecher in Steinfurt am Montag. Zuvor hatte „WDR.de" darüber berichtet. Nach dem Unglück am Freitagabend habe der Sohn noch mit seinen 72 und 68 Jahre alten Eltern telefoniert, dann aber nichts mehr von ihnen gehört.