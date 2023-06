Scheidung Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Gesellschaft Zahl der Scheidungen geht weiter zurück Von dpa | 28.06.2023, 10:11 Uhr

In guten und in schlechten Zeiten: In den vergangenen Jahren haben sich immer weniger Ehepaare scheiden lassen. Auch 2022 setzte sich der Trend fort. Zugleich sagten sich mehr Paare das „Ja“-Wort.