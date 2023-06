Wer Glück hat, entdeckt irgendwo in Norddeutschland einen „Worry Worm“, der ein Lächeln zaubern soll. Foto: Andreas Olbertz up-down up-down Neuer Trend „Worry Worms“ Warum man in Norddeutschland immer häufiger gehäkelte Würmer findet Von Thea Esders | 05.06.2023, 14:21 Uhr

Entlang des Wegesrandes hängen in Norddeutschland immer häufiger kleine Tüten mit so genannten „Worry Worms“ – gehäkelten Würmern mit Sprüchen. Was steckt hinter der Idee?