Zwar kassierten die Speller in Emden die erste Niederlage nach zuletzt fünf Siegen in Folge und mussten den zweiten Tabellenplatz wieder an Blau-Weiß Hollage hergeben, doch wie sein Team bei der 1:2-Niederlage aufgetreten ist, stimmte Trainer Siggi Wolters zufrieden. „Wir hätten vier oder fünf Tore schießen müssen“, betonte Wolters, „spielerisch war es das Beste, was ich in dieser Saison gesehen habe. Wenn wir das 2:0 machen, sind wir durch, und der Gegner kommt nicht mehr wieder.“

Am Samstag gegen den Tabellenneunten wollen die Speller das wieder besser machen, was sie gegen Emden um den sechsten Sieg in Folge gebracht hat: die Torchancen besser nutzen und in der Defensive in jedem Moment hellwach sein. Wenn das gelingt, rechnet sich Wolters auch in Oldenburg einiges aus, auch wenn der Speller Trainer Respekt vor dem Gegner hat. „Der VfB hat gut ausgebildete Spieler in seinen Reihen und beim 2:2 in Spelle sehr gut gespielt“, erinnert sich Wolters an das Hinspiel. Damals hatten die Oldenburger zweimal eine Speller Führung ausgeglichen.

Vor dem Rückspiel muss Wolters sein Team auf mehreren Positionen umbauen. Weiter verletzt aussetzen muss Abudi El-Kalil. Zudem fehlen Christoph Röttger, Lars Niemeyer und Niklas Hoff. So bekommen die Spieler eine Chance, die zuletzt nicht so häufig zum Zuge gekommen sind, sich aber trotzdem ihren Einsatz im Training verdient haben. „Philipp Sander wird sicher von Beginn an spielen“, verriet Wolters.