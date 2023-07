Gebäudeeinsturz bei Neapel Foto: ---/Vigili del fuoco/AP/dpa up-down up-down Notfälle Wohngebäude nahe Neapel eingestürzt - fünf Verletzte Von dpa | 16.07.2023, 16:50 Uhr | Update vor 33 Min.

Ein Haus in einer der engen Gassen der Altstadt von Torre del Greco bei Neapel ist in sich eingestürzt. Mehrere Menschen wurden verletzt, doch keiner starb in den Trümmern.