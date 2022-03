Kardinal Rainer Maria Woelki hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten. FOTO: Federico Gambarini/do/dpai Missbrauchsskandal Woelki bietet Rücktritt an - und redet von seiner Erschöpfung Von dpa | 02.03.2022, 11:33 Uhr

Überraschung in Köln: Kardinal Woelki ist am Mittwoch zwar wie angekündigt in sein Amt als Erzbischof zurückgekehrt, doch offenbar nur auf Probe. Er hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten.