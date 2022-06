Die Vorrunden beider Turniere finden jeweils von 9.30 bis 13 Uhr in den Sporthallen Haferstraße, Gesmold und Eicken-Bruche statt. Ab 14 bis 18 Uhr kämpfen dann die acht besten Mannschaften der Vorrunde in der Sporthalle Haferstraße um die Siegerpokale. Bei beiden Veranstaltungen ist interessanter Jugendfußball auf hohem Niveau zu erwarten. Zahlreiche Tabellenführer aus den jeweils höchsten Ligen ihrer Altersgruppe aus Fußballkreisen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen werden erwartet. Es sind jeweils Vereine aus zwölf verschiedenen Fußballkreisen vertreten.