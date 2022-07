Die zahlreichen Besucher schlenderten, schlemmten, staunten und kauften auf der „My-Way“-Messe für Lifestyle und Genuss. Seine Affinität zu Frank Sinatra habe sicherlich eine Rolle gespielt bei der Namensgebung für die Messe, erklärt Thomas Welzel. Der Geschäftsführer der veranstaltenden Firma TW Messekonzept aus Bielefeld spricht von einer Premiere, obwohl es 2009 schon einmal „My Way“ in Bad Salzuflen gab, allerdings mit einem Konzept für die Altersgruppe 50 plus und somit auch komplett anderen Ausstellern. „Hier wollen wir Menschen ansprechen, die Spaß am Genuss haben, Spaß am Leben und Qualitätsbewusstsein.“

Auf dem Messe-Außengelände düst der 14-jährige Nils Wilken aus Gütersloh auf einem 250 Meter langen Segway-Parcours. Wippe und Slalom hat er schon mit dem elektrisch angetriebenen einachsigen Zweirad gemeistert. „Am Anfang war ich sehr verkrampft, aber man gewöhnt sich recht schnell daran“, meint Nils, dem das Segwayfahren Spaß gemacht hat, der aber zusammen mit seinem Vater eigentlich auf der Messe ist, um Maserati, Jaguar und Co. zu begutachten. Ebenfalls dynamisch, aber mit geringerer Geschwindigkeit geht es bei Familie Lotte aus Bielefeld zu. Sie schwingt entspannt in rückenfreundlichen Traumschaukeln. Auch Tochter Anouk, die mit ihren fünf Wochen wohl die jüngste Messebesucherin ist, scheint sich im „Babyschwinger“ wohlzufühlen. Für die Holzverarbeitung dieser Schaukelliegen sei die integrative Werkstatt „Prowerk“ aus Bethel zuständig, informiert Carsten Wilmskötter am Traumschwinger-Stand.

In der Messehalle glänzt das Chrom von Triumph-Motorrädern. Zusammen mit dem Fahrzeug-Center Schriewer aus Bissendorf zeigt die Gütersloher Firma Fast Toys, dass der traditionelle englische Motorradhersteller im Bezug auf das Design nun wieder alte Wurzeln aufnimmt. „Typisch sind Speichenräder und die klassische Linienführung“, klärt Marie Dreyer-Schmitt, Tochter des Gütersloher Geschäftsführers, die Messebesucher auf.

Neben Firma Schriewer gehörten das Zweiradcenter Bücker, Busmann OHG, die Unterhaltungselektronik präsentierten, die Doggybäckerei mit selbst gebackenen Hundekeksen, Evans English Lifestyle mit Antiquitäten und Möbeln und die „Bajac“-Haarstylisten und Beauty-Spezialisten zu der Osnabrücker Riege zu den Ausstellern.

„Wir wollen emotionalisieren“, so Eventmanager Welzel, „die Fantasie anregen und Besonderes erlebbar machen.“ Deswegen wurde laut Welzel das Verkaufsangebot durch Hubschrauberrundflüge, einen Fallschirmflug-Simulator, Probefahrten in Luxuswagen und ein Koch-, Mode-, und Musical-Showprogramm erweitert. Mit 26 Models aus Osnabrück veranstalteten die Bajac-Stylisten am Samstagabend eine Hair-Fashion-Show.