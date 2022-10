Sturm „Ian“ hat in den USA große Schäden angerichtet. Foto: dpa/The Post And Courier/AP/Grace Beahm Alford up-down up-down Überflutungen an US-Ostküste Wirbelsturm „Ian“ verliert an Kraft – bleibt aber gefährlich Von dpa | 01.10.2022, 15:24 Uhr

Nach schweren Schäden auf Kuba und in Florida verliert Wirbelsturm „Ian“ allmählich an Kraft. Doch auch abgeschwächt sorgte er noch für Zerstörungen in den Bundesstaaten South und North Carolina.