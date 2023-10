Ein „verdächtiges Paket“ auf einer Flugzeugtoilette, das einen Flug von Panama in die USA am Freitag zum Umkehren zwang, hat sich als Windel in einer Tüte entpuppt. Die Zivilluftfahrtbehörde erklärte zunächst, dass der Flieger der Fluggesellschaft Copa, der von Panama-Stadt nach Tampa im US-Bundesstaat Florida unterwegs war, wegen einer „Bombendrohung“ umgekehrt sei. Nach der Landung wurde das Flugzeug isoliert, die Passagiere wurden evakuiert. Anschließend rückte eine auf Sprengstoff spezialisierte Polizeieinheit an.

„Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine Wegwerfwindel für Erwachsene handelte, die (...) in eine schwarze Mülltüte gewickelt war“, erklärte José Castro, Leiter der Abteilung für Flughafensicherheit. Als Beweis veröffentlichte die Polizei in Onlinediensten ein Foto der Windel in der Verpackung.