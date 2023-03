Thronfolger Prinz William Foto: Daniel Loveday/Comic Relief/PA Media/dpa up-down up-down Adel William: Diana wäre enttäuscht über heutige Obdachlosigkeit Von dpa | 16.03.2023, 11:27 Uhr

Dank seiner Mutter entwickelte Prinz William schon in frühen Jahren ein Bewusstsein für die Probleme der Obdachlosigkeit. Mit seinem Engagement will er weiter in die Fußstapfen von Prinzessin Diana treten.