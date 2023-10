„Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde …“ Die deutsche Justiz ist so ein Ding, und wer über kuriose und knifflige Fälle auf dem Laufenden bleiben will, der ist bei LTO ganz gut aufgehoben. Eben berichtet das juristische Fach-Portal über ein Urteil des Amtsgerichtes Lübeck, von dem womöglich große Strahlkraft ausgehen könnte.

Belästigung der Allgemeinheit?

Und darum geht es: Ein Mann feiert mit Freunden am Strand, muss sich erleichtern, tut dies etwas abseits, wird vom Ordnungsamt erwischt und soll 60 Euro Geldbuße zahlen. Sieht der gute Mann aber gar nicht ein, zieht vor Gericht und das entscheidet auch.

Der Standpunkt der Ordnungshüter: „Die Norm verbietet die ,Belästigung der Allgemeinheit‘ durch eine ,grob ungehörige Handlung‘“, zitiert LTO aus den Akten.

Da hat das Gericht eine harte Nuss zu knacken und nähert sich dem Fall mit Fingerspitzengefühl: In öffentlichen Toiletten, gerade solchen für Männer, finde an „durchgehenden Pissoirs“ oder „Rinnen“ oftmals ein „geselliges Wasserlassen“ statt, so dass der Vorgang in der Gesellschaft eher nicht schambehaftet sei. Das gelte auch für das Urinieren unter freiem Himmel wie in diesem Fall, selbst wenn hier das Schamgefühl bei allen Geschlechtern verletzt werden könnte.

Hymnischer Schlusssatz

Das wäre dann schon mal klar. In seinem Urteil stellt das Gericht laut LTO zudem fest: „Dass es am Spülsaum der Ostsee landschaftlich anders als in Bergen und an Waldrändern keine weiteren Möglichkeiten zum landschaftlichen Rückzug gegeben hat außer der Abkehr, kann dem Betroffenen dabei nicht zum Nachteil gereichen. So ist es halt an der Küste.“ Wem sagt das Gericht das?

Doch die schönste Bestätigung für das natürliche Verhalten des Küstenlandbewohners findet dieser im hymnischen Schlusssatz des Gerichtes: „Der Mensch hat unter den Weiten des Himmelszeltes nicht mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im Spülsaum der Ostsee.“ Jawollja!