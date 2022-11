Überschwemmungen in Australien Foto: Murray Mccloskey/AAP/dpa up-down up-down Unwetter Wieder verheerende Überschwemmungen in Australien Von dpa | 14.11.2022, 11:59 Uhr

Die Unwetter in Australien lassen nicht nach. Erneut sind mehrere Regionen an der Ostküste von Wassermassen überschwemmt. Am Sonntag wurden allein im Süden des Landes 423.000 Blitze gezählt.