ARCHIV - Eine Journalistin und Aktivistin mit einer rot verschmierten Kamera und einer Presseweste bei einer symbolischen Aktion in Mexiko-Stadt. Foto: Quetzalli Blanco/NOTIMEX/dpa FOTO: Quetzalli Blanco up-down up-down Kriminalität Wieder Journalist in Mexiko getötet Von dpa | 17.08.2022, 21:11 Uhr

Seit dem 9. August war er verschwunden. Nun wurde seine Leiche am Rand einer Landstraße gefunden. Juan Arjón López ist mindestens der 14. in diesem Jahr getötete Journalist in Mexiko.