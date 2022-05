Aktuelle Wetterprognose: Gewitter, Starkregen und Hagel in Niedersachsen. FOTO: dpa/Roland Weihrauch Wetter im Norden Gewitter mit Starkregen in Niedersachsen drohen Von dpa | 17.05.2022, 08:30 Uhr

Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel – so lautet die aktuelle Wetterprognose für Niedersachsen und Bremen. Besserung ist am Mittwoch in Sicht.