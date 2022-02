In der Hoffnung auf eine schnelle Lösung des Konfliktes, damit endlich wieder Normalität für ihre Familie in der Ukraine einkehren kann, verfolgt Viktoria aus Schwerin die Nachrichten. FOTO: Michael Weng Persönlicher Blick Konflikt in Osteuropa: Wie eine Russin um ihren Opa in der Ukraine bangt Von Viktoria Kravtschenko | 23.02.2022, 16:46 Uhr

Während die Nachrichten voll von Berichten aus Russland und der Ukraine sind, fürchten Angehörige in Deutschland um ihre Familien und Freunde. Viktoria Kravtschenko lebt in Norddeutschland, doch ihre Gedanken sind bei ihrem Opa in der Ukraine. Ein persönlicher Bericht.