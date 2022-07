Mit (23:21, 16:21, 16:14) hatte das Beachvolleyball-Duo – Brink stammt aus Münster, Reckermann aus Rheine – den leicht favorisierten Brasilianern Emanuel Rego/Alison Cerutti zuvor Gold weggeschnappt. Es war das Duell der Weltmeister von 2009 aus Deutschland gegen die aktuellen Titelträger von 2011, an einem lauen Sommerabend vor 15000 Zuschauern an der Horse Guards Parade, und es ist der Aufbruch in eine Zukunft, deren Verlauf der 30 Jahre alte Brink und sein drei Jahre älterer Partner noch nicht zu erahnen vermögen. Wie sich die erste deutsche Goldmedaille für den Leverkusener und den Kölner sowie für ihre Sportart auswirken wird, ist nicht abzusehen.

Beachvolleyball schien einmal in Deutschland großes Potenzial zu besitzen. 2005 stieg der Fernsehsender RTL ein, die Sportart galt wegen der knappen Kleidung der Spielerinnen als sexy. Die TV-Präsenz spülte viel Geld in die Branche, doch die Quoten stimmten nicht. RTL hatte seine Hoffnungen buchstäblich in den Sand gesetzt, die Deutschland-Tour ging nahezu baden. Nun können Julius Brink und Jonas Reckermann die Szene wiederbeleben.

Brink gilt als der emotionale Typ in dieser Sportler-Partnerschaft. Zu Beginn seiner Karriere galt er fast als Sand-Rüpel, handelte sich viele Verwarnungen ein, diskutierte mit Schiedsrichtern.

Brink spielte bis Olympia 2008 mit Christoph Dieckmann, nach dem enttäuschenden Vorrunden-K.-o. in Peking zog er erneut die Reißleine. Der starke Abwehrspieler ging die nächste Beach-Ehe ein, mit Jonas Reckermann.

Das Projekt Brink/Reckermann startete schon im ersten Jahr mit dem Gewinn des WM-Titels in Stavanger durch, und die beiden ließen sich auch in diesem Frühjahr nicht irritieren, als Reckermanns Schulterverletzung die Olympia-Pläne über den Haufen zu werfen drohte. In London, erzählte Julius Brink gestern, habe es einen Schlüsselmoment gegeben, der sie an ihre Gold-Chance glauben ließ. Vor dem Halbfinale gegen die Niederländer Richard Schuil/Reinder Nummerdor habe er mit seinem Team-Psychologen gesprochen. Lothar Linz, so heißt der Spezialist für die Seele, sagte: „Julius, glaubst du nicht, dass hier alles für uns spielt?“ Seitdem, so Brink, habe er das Gefühl gehabt, sie würden wie auf einer Welle durch das Turnier getragen werden.

Vielleicht sind es solche scheinbaren Kleinigkeiten, die sich auf das große Ganze maßgeblich auswirken. 14:11 führten die beiden Deutschen im entscheidenden dritten Satz, vor ihnen lagen drei Matchbälle im Sand. Doch die Brasilianer zogen gleich. Genau diese Situation kannten Brink/Reckermann vom diesjährigen Grand Slam in Moskau, als sie ebenfalls 14:11 vorne lagen und noch 15:17 gegen Rego/Cerutti verloren. Am Donnerstagabend gelang den Brasilianern ein Aufschlag-Ass zum 14:14. Der Druck muss in diesem Moment enorm gewesen sein. Er lag, wie Brink erzählte, allerdings beim Kollegen Reckermann, denn: „Die Brasilianer waren so blöd, auf Jonas aufzuschlagen.“ Die Annahme klappte, Brink baggerte und Reckermann schmetterte – vierter Matchball.