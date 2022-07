HANDOUT - Der Affenpocken-Ausbruch gilt nun als «Notlage von internationaler Tragweite». Foto: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Cynthia S. Goldsmith up-down up-down Alarmstufe WHO: Affenpocken-Ausbruch ist internationale Notlage Von dpa | 23.07.2022, 16:26 Uhr | Update vor 12 Min.

Dass die Affenpocken sich plötzlich ausbreiten, wo sie nie vorkamen, besorgt die WHO. Auch, wenn sich die Krankheit nicht so leicht verbreitet wie das Coronavirus, zündet die WHO die höchste Alarmstufe.