Im Norden von Deutschland wird am Mittwoch wechselhaftes und windiges Wetter erwartet. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes kommt es am Vormittag zu Schauern und gebietsweise zu Gewittern. Zwischendurch kann auch mal die Sonne herauskommen.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Mittwoch, 4. Oktober

In Niedersachsen erreichen die Temperaturen Höchstwerte um die 18 Grad. An der Küste kann es zeitweise zu stürmischen Böen kommen. In der Nacht zum Donnerstag soll es wolkig bleiben. Auch sind schauerartige Regenphasen möglich und die Temperaturen sinken auf bis zu 13 Grad ab.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Donnerstag, 5. Oktober

Recht freundlich und trocken soll es am Donnerstag in Niedersachsen werden. Im Nordosten soll es trocken bleiben, im Süden eher stark bewölkt, mit einzelnen Schauern – Höchstwerte um 17 Grad. In der Nacht zu Freitag kann es regnen, später aufgelockerte Bewölkung. Tiefstwerte zwischen 7 und 11 Grad.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Freitag, 6. Oktober

Ab Freitag steigen die Temperaturen langsam wieder Richtung 20-Grad-Marke. Es bleibt vielfach wolkig mit zeitweise Regen im Norden. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 19 Grad. In der Nacht zu Samstag kann es anfangs im Osten und später an der See zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen fallen auf 13 bis 16 Grad.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Samstag, 7. Oktober

Das erste Oktober-Wochenende startet am Samstag trocken. Im Laufe des Tages kann es zunehmend bewölkt werden mit zeitweise Regen. Die Temperaturen steigen aber – auf maximal 18 bis 22 Grad. Mäßig bis frischer Wind weht an der Küste. In der Nacht fallen die Werte auf 10 bis 14 Grad.