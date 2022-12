Warm, aber ungemütlich wird das Wetter rund die Weihnachtstage. Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Mild und ungemütlich Grüne statt weiße Weihnachten: Wo es trotzdem in Norddeutschland Hoffnung auf Schnee gibt Von dpa | 22.12.2022, 12:39 Uhr | Update vor 17 Min.

Auch in diesem Jahr gibt es wohl keinen Schnee zum Fest: Stattdessen bleibt es mild - und ungemütlich. Eine Rückkehr des kalten Winters bleibt Meteorologen zufolge erst einmal aus. In einigen norddeutschen Regionen gibt es aber eine kleine Chance auf Schnee an Heiligabend.