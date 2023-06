Am Wochenende erwartet und wieder ruhigeres Wetter. Foto: Imago Images/blickwinkel up-down up-down Wettervorhersage Kühler und trockener: Am Wochenende beruhigt sich das Wetter in Niedersachsen Von Eva Dorothée Schmid | 23.06.2023, 08:30 Uhr

Nach den Unwettern am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag beruhigt sich das Wetter in Niedersachsen am Wochenende. Es wird wieder kühler und trockener.