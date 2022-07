Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter auf das Gelände des Mastbetriebes und stiegen auf das Dach. Dort wurden etwa 60 Solarmodule abgebaut und in ein unbekanntes Fahrzeug oder einen größeren Anhänger verladen. Die Täter flüchteten mit der Beute im Wert von etwa 12000 Euro in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92000 zu melden.