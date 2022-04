HANDOUT - Im Weltraum hat er schon ziemlich viel erlebt. Deswegen schreibt sich das Matthias Maurer in seinem Tagebuch auf. Foto: -/NASA/ESA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - Panorama Wenn Astronauten Tagebuch schreiben Von dpa | 24.04.2022, 17:26 Uhr

Liebes Tagebuch, heute war ich mal wieder im All unterwegs. Wer so etwas liest, könnte denken, dass da jemand ganz schön flunkert. Wenn Matthias Maurer in seinem Tagebuch von Erfahrungen im Weltraum schreibt, stimmt es aber! Der Astronaut ist nämlich seit einigen Monaten im All unterwegs, auf der Internationalen Raumstation ISS. Wenn etwas Besonderes passiert, schreibt der Astronaut das auf.