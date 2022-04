Darf Humor alles? Geht es nach der Komikerin und Schauspielerin Joyce Ilg, dann offenbar schon. Am Oster-Wochenende postete die 38-Jährige ein Selfie mit Comedian Luke Mockridge und schrieb dazu: „Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O. Tropfen bekommen.“ Dazu setzte sie den Hashtag #FreedomOfHumour.

Vorwurf: Joyce Ilg verhöhnt K.O.-Tropfen-Opfer

Ilg spielt damit auf die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Mockridge an, der in seinen Shows darüber witzelt, wie er versucht, Frauen in Discotheken K.O-Tropfen ins Glas zu mischen.

Innerhalb kürzester Zeit löste Ilgs Posting eine Welle der Empörung aus. Tausende Nutzer äußern sich fassungslos und werfen der Komikerin vor, Witze auf Kosten von Menschen zu machen, die Opfer von K.O.-Tropfen und sexualisierter Gewalt geworden sind.

Stefanie Giesinger und Co.: Promis schalten sich in Debatte ein

Auch Promis und bekannte Influencer meldeten sich zu Wort und kritisierten Ilg scharf, unter anderem Top-Model Stefanie Giesinger: „Einfach krass, keine Ahnung wer dir sagt, dass es lustig, smart oder cool ist, sowas zu posten.“