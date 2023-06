Ecstasy-Pillen: Eine 13-Jährige stirbt in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Missbrauch der Droge, ein weiteres Mädchen befindet sich in kritischem Zustand. Symbolfoto: imago images/Willfried Gredler up-down up-down Drogentote in Mecklenburg-Vorpommern 13-Jährige stirbt an Ecstasy-Pille – weiteres Mädchen in kritischem Zustand Von Frank Liebetanz | 27.06.2023, 12:28 Uhr

Der Konsum einer Ecstasy-Pille endet für ein 13-jähriges Mädchen aus Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern tödlich. Eine zweite Jugendliche befindet sich in kritischem Zustand. Die Polizei nimmt bei den Ermittlungen vier Tatverdächtige fest, die die illegalen Drogen an Minderjährige verkauft haben sollen.