Rettungsarbeiten Weiter schwierige Lage in Marokkos Erdbebengebieten Von dpa | 13.09.2023, 03:25 Uhr | Update vor 1 Std. Erdbeben in Marokko Foto: Ximena Borrazas/SOPA Images via

Die Einsatzkräfte in Marokko stehen weiter vor großen Herausforderungen. Die Überlebenden sind in akuter Not, brauchen Lebensmittel und Trinkwasser. Derweil werden Niederschläge erwartet.