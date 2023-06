Australien Foto: AAP Image/AAP/dpa up-down up-down Tiere Weißer Wal vor Queensland: Ist es der berühmte Migaloo? Von dpa | 20.06.2023, 13:20 Uhr

„Is that you, Migaloo?“, fragen sich Experten in Australien nach der Sichtung eines seltenen Albino-Wals. Der weltberühmte weiße Meeressäuger wurde seit drei Jahren nicht mehr gesehen.