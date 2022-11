Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor in Thüringen gefällt Foto: Sebastian Willnow/dpa up-down up-down Brauchtum Weihnachtsbaum für Brandenburger Tor in Thüringen gefällt Von dpa | 19.11.2022, 12:29 Uhr

Sie ist 15 Meter hoch und stammt aus Thüringen: Am Samstag ist eine Nordmanntanne gefällt worden. Sie soll in der Weihnachtszeit das Brandenburger Tor in Berlin schmücken.