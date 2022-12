Die britischen Royals, allen voran König Charles und Königin Camilla, besuchten den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Foto: dpa/Joe Giddens up-down up-down Charles setzt eigene Akzente Erstes Weihnachten ohne die Queen: So feierten die britischen Royals Von dpa | 26.12.2022, 16:12 Uhr

Es ist das erste Weihnachten ohne die Queen, dafür aber mit familiären Problemen. Vielleicht trat die Familie Windsor gerade deshalb an den Festtagen betont geschlossen auf. Was König Charles in seiner ersten Weihnachtsansprache betonte und wie die britischen Royals feierten.