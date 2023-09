Der Mann arbeitete unter falschem Namen als Fitnesstrainer in einem Hotel in Keitum. „Der Gesuchte konnte an seiner Arbeitsstelle angetroffen und widerstandslos festgenommen werden“, sagt Uwe Keller, Sprecher im Kieler Landeskriminalamt (LKA).

Die italienische Polizei hatte den Mann seit drei Jahren wegen Mordes mit einem europäischen Haftbefehl gesucht und gab deutschen Ermittlern offenbar den Tipp, wo er zu finden ist. Keller spricht von einem „Hinweis der italienischen Behörden“. Die hatten es nicht schwer: Auf der Webseite des Hotels war der Gesuchte noch bis zum Dienstag gegen 15 Uhr bei seiner Arbeit als Fitness-Trainer zu sehen, er nannte sich Alessio.

Wie italienische Medien berichten, handelt es sich bei dem Mann mit den auffälligen Tätowierungen an den Händen tatsächlich aber um Valerio Salvatore Crivello (44), der in Italien neben seinem Hauptberuf als Supermarkt-Metzger ein Killer der ‚Ndrangheta gewesen sein soll.

Generalstaatsanwaltschaft: Gesuchter bestreitet die Vorwürfe

Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft rückten die Spezialkräfte daher am Montag auf der Nordseeinsel Sylt an. Wen oder wie viele Personen der Mann ermordet hat, will Wiebke Hoffelner, die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft, nicht sagen. Der Sachverhalt sei zwar im Haftbefehl dargelegt, doch der Gesuchte bestreite die Vorwürfe.

Valerio Salvatore Crivello (44) auf einem Fahndungsfoto. Er arbeitete in Italien als Metzger in einem Supermarkt.

Crivello wurde in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt

Crivello ist in Italien wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Laut Gericht war er auf dem Parkplatz eines Hotels an der Ermordung von Pietro Serpa beteiligt, dem Bruder von Nella Serpa, Chefin eines verfeindeten Mafia-Clans in Paola, einer Stadt in der Provinz Cosenza in der Region Kalabrien.

Er entkam aber im November 2020 aus seinem Elternhaus in Venedig, in dem er bis zur Verkündung des endgültigen Urteils mit einer elektronischen Fußfessel unter Hausarrest stand.

Ob der Festgenommene nicht nur einen falschen Namen nutzte, sondern auch die passenden falschen Papiere dazu hatte, ist unklar. Ebenso, ob bei der Festnahme Waffen bei ihm gefunden wurden. Laut Landeskriminalamt soll der Mann bis zum Abschluss seines Auslieferungsverfahrens in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht werden.

Uwe Keller: „Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein prüft nunmehr die Auslieferung des Festgenommenen nach Italien.“