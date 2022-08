Eine Erinnerung an eine dunkle Zeit: Das Askari-Denkmal im Tansania-Park in Wandsbek. FOTO: stahlpress up-down up-down Handel bis zum Völkermord Blutige Kolonialgeschichte ist im Hamburger Stadtbild allgegenwärtig Von Volker Stahl | 11.08.2022, 06:00 Uhr

Kolonialinstitut, Tansania-Park, Afrikahaus: Deutschlands koloniales Erbe ist nirgendwo so sichtbar wie in Hamburg. Sogar im altehrwürdigen Michel wird man fündig. Ein Blick in die gewaltsame Vergangenheit.