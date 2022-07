Zwischen Bad Sülze und Tribsees steht ein Atombunker zum Verkauf FOTO: Denny Schröter up-down up-down Bunker für 1,75 Millionen Euro Warum in Norddeutschland ein Atombunker zu kaufen ist Von Thomas Volgmann | 21.07.2022, 17:37 Uhr

In Russland hat Präsident Wladimir Putin seine Nuklearstreitkräfte im Frühjahr zu Beginn des Ukrainekrieges in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. In Norddeutschland wird jetzt ein angeblich noch funktionierender Atombunker zum Verkauf angeboten – für 1,75 Millionen Euro.