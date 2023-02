In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden Polarlichter in Deutschland gesichtet. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Schulz up-down up-down Seltenes Phänomen Warum die Polarlichter jetzt in Deutschland zu sehen sind und | 28.02.2023, 12:00 Uhr Von Laurena Erdmann dpa | 28.02.2023, 12:00 Uhr

Normalerweise können Polarlichter nur in der Nähe der Pole bestaunt werden. Doch in den vergangenen Nächten wurde das seltene Phänomen auch in Deutschland gesichtet. Warum die Polarlichter nun auch hierzulande leuchten.