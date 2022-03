Die Uhren werden in der Nacht zu Sonntag, den 27. März 2022 auf Sommerzeit umgestellt. FOTO: imago images/Rene Traut Langjährige Debatte Umstellung auf Sommerzeit: Warum eine Abschaffung aktuell nicht auf der Agenda steht Von dpa | 25.03.2022, 08:51 Uhr

Seit vielen Jahren wird über eine Abschaffung der Zeitumstellung in Europa diskutiert. Doch auch an kommenden Wochenende stellen die Europäer ihre Uhren wieder auf Sommerzeit um. Warum ein baldiges Ende der Debatte nicht in Sicht ist.