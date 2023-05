Hitzewelle in Südostasien Foto: Carola Frentzen/dpa up-down up-down Klimakrise „Warnung für die Welt“: Hitzewelle hat Südostasien im Griff Von dpa | 09.05.2023, 05:37 Uhr

Rekordtemperaturen schon im Mai: Was sich derzeit wettertechnisch in Südostasien abspielt, ist laut Meteorologen nur ein Vorgeschmack - und sollte auch die Menschen in nördlicheren Teilen der Welt sorgen.