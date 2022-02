Streik FOTO: Frank Molter Panorama Warnstreiks der Busfahrer im Norden haben begonnen Von dpa | 28.02.2022, 12:19 Uhr | Update vor 24 Min.

Der Bus fällt aus: Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster nach Alternativen umsehen. Vor der Verhandlungsrunde am Mittwoch sollen die Busse zwei Tage lang in den Depots bleiben.