Am Flughafen blieben wegen des Warnstreiks die Hallen leer. Dort waren wegen des Ausstandes keine Abflüge möglich. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Flugverkehr eingestellt Frust bei Passagieren: Warnstreik an mehreren Flughäfen – keine Abflüge in Hamburg Von dpa | 20.04.2023, 17:41 Uhr | Update vor 41 Min.

Erneut bringen Warnstreiks den Flug- und Bahnverkehr in Deutschland kräftig durcheinander. Am Donnerstag waren Zehntausende Passagiere an den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Hamburg betroffen. Ab Freitagmorgen kommt es zum Stillstand bei der Deutschen Bahn.