Hitze Foto: Thomas Warnack/dpa up-down up-down Klimawandel Wann wird Hitze für Menschen gefährlich? Von dpa | 19.07.2023, 14:49 Uhr | Update vor 54 Min.

In Südeuropa kletterten die Temperaturen in diesem Sommer schon auf über 40 Grad, eine weitere Hitzewelle ist bereits vorausgesagt. Was können Bevölkerung und Urlauber tun?