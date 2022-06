Nach den Waldbränden an der sächsisch-brandenburgischen Grenze, hat sich die Lage vorerst entspannt. FOTO: dpa/Julius-Christian Schreiner up-down up-down Rund 800 Hektar zeitweise in Flammen Waldbrände in Sachsen: Erste Entwarnung – Evakuierungen aufgehoben Von dpa | 24.06.2022, 15:39 Uhr | Update vor 1 Std.

An der Landesgrenze von Brandenburg und Sachsen kämpfte die Feuerwehr am Freitag gegen einen großen Waldbrand. Zwei Ortschaften wurden evakuiert, am Abend gab es dann eine erste Entspannung.