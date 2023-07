Auf den Hügeln rund um die sizilianische Hauptstadt Palermo sind in der Nacht zu Dienstag Waldbrände ausgebrochen. Foto: IMAGO IMAGES/ZUMA Press up-down up-down Flüge nach Palermo gestrichen Nächste Urlaubsregion von Waldbränden betroffen: Sizilien kämpft gegen Flammen Von dpa | 25.07.2023, 10:42 Uhr

Nachdem bereits Tausende Urlauber und Einheimische in Griechenland vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden mussten, kämpft nun auch die italienische Insel Sizilien gegen Waldbrände. Der Flughafen in Palermo wurde vorübergehend gesperrt.