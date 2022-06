Nach dem plötzlichen Tod von Schauspieler Dirk Bach (51) stehen Fans, Freunde und Kollegen unter Schock. Das ganze Ensemble sei erschüttert, sagte der Sprecher des Berliner Schlosspark Theaters, Harald Lachnit, am Dienstag. Am Vortag war die erste Hauptprobe für „Der kleine König Dezember“ angesetzt gewesen, in dem Bach die Titelrolle spielen sollte.

Der gebürtige Kölner wohnte zur Vorbereitung der Theater-Premiere bereits rund einen Monat in Berlin. Seine Wohnung war ganz in der Nähe des Schlosspark Theaters, das am südwestlichen Stadtrand liegt. „Es gibt manche Schauspieler, die möchten in die Innenstadt. Aber Herr Bach wollte ein bisschen im Grünen sein“, sagte Theatersprecher Lachnit.

Schriftsteller Axel Hacke zeigte sich nach dem plötzliche Tod Bachs bestürzt. „Ich bin natürlich wahnsinnig traurig und schockiert“, sagte der Autor des Stücks „Der kleine König Dezember“ in München der Nachrichtenagentur dpa. Er habe Bach als „wahnsinnig netten, sympathischen, grundfreundlichen Menschen“ kennengelernt.

Das Ensemble des Hape-Kerkeling-Musicals „Kein Pardon“ trauert um den ehemaligen Hauptdarsteller der Show. „Er war ein wundervoller Kollege und hat während seines Engagements als Heinz Wäscher im Capitol Theater Düsseldorf sehr viele Menschen begeistert“, teilte Capitol-Geschäftsführer Maik Klokow mit.

Bislang ist noch unklar, wie es mit der Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ weitergeht. Das RTL-Dschungelcamp war seit 2004 von Dirk Bach zusammen mit Sonja Zietlow moderiert worden. Der RTL-Bereichsleiter Markus Küttner teilte dazu am Dienstag in Köln mit: „Der Schmerz über den Verlust lässt noch keine Gedanken an die Show zu. Wir werden uns zu gegebener Zeit äußern, jetzt zählen andere Dinge.“ Am Freitag um 21.15 Uhr plant RTL eine Sondersendung, um Dirk Bach zu würdigen. Details sollen später bekannt gegeben werden.

Sonja Zietlow veröffentlichte am Dienstag auf ihrer Website eine kleine Hommage an ihren Moderationspartner. „Keine Hängebrücke kann schöner schaukeln als unter deinem Gewicht“, schrieb sie dort. „Was wir mit dir erleben durften, war mehr als Beruf. Jeder Aufenthalt mit Dir in Australien war eine Kur von allem, woran unsere Branche krankt.“

Nach dem Tod des Komikers Dirk Bach wird auch bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am Dienstagabend in Köln getrauert. Eine Sprecherin der Veranstaltung bestätigte am Montag, dass während der Gala, die Oliver Welke und Olaf Schubert moderieren, auch des Komikers gedacht werde - in welcher Form, blieb zunächst unklar. Bach selbst hatte die Veranstaltung einmal für die ARD präsentiert.