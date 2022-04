Heute antwortet Cristina do Rego, die Hauptdarstellerin der neuen Vox-Serie „Lucie. Läuft doch!“. Vom Gericht zu Sozialstunden verurteilt, landet die rebellische Titelheldin hier in der brandenburgischen Provinz – und findet in der Jugendhilfe ihre Berufung. Vox zeigt die Serie ab sofort mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen.

Frau do Rego, was im Haushalt nervt Sie am meisten?

Ich bin kein Freund von Wäsche auf- und abhängen und staubsaugen (lacht).